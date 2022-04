Tyson Fury vs Dillian Whyte WALKA. Gdzie obejrzeć? TRANSMISJA NA ŻYWO I ONLINE

Niepokonany mistrz świata wagi ciężkiej WBC Tyson Fury kontra czekający prawie 1000 dni na możliwość walki o pas mistrzowski tymczasowy mistrz WBC Dillian Whyte. W sobotni wieczór na stadionie Wembley dojdzie do hitowej walki bokserskiej, w obecności blisko stu tysięcy widzów. Na gali nie zabraknie też walk z udziałem Polaków, a całe wydarzenie można oglądać od 19.15 na żywo z polskim komentarzem na Viaplay.pl, w ramach standardowej subskrypcji (34 zł/miesiąc).

Walka Tyson Fury vs Dillian Whyte - TRANSMISJA NA ŻYWO I ONLINE | GDZIE OGLĄDAĆ?

33-letni Anglik Tyson Fury jest niepokonany w profesjonalnej karierze bokserskiej w wadze ciężkiej (30 wygranych, w tym 20 przez nokaut i 1 remis). Sobotnia walka będzie prawdopodobnie jego ostatnią w karierze, którą chce zakończyć na szczycie. Inne plany ma Dillian Whyte (28 zwycięstw, 2 porażki). 34-letni Brytyjczyk jamajskiego pochodzenia ponad tysiąc dni czekał na walkę o pas mistrzowski. Stawką sobotniego starcia, planowanego między 22.00 a 23.00 polskiego czasu, jest tytuł mistrza świata wagi ciężkiej federacji WBC.

Fury tytuł mistrzowski odebrał Deontay’owi Wilderowi, z którym mierzył się w trzech walkach. Pierwszą zremisował, a dwie kolejne wygrał, ostatnią w październiku ubiegłego roku przez nokaut w 11. rundzie. Z kolei Whyte walczył ostatnio w marcu poprzedniego roku, zdobywając tymczasowy pas WBC w wadze ciężkiej. Znokautował wtedy w 4. rundzie Rosjanina Aleksandra Powietkina, w rewanżu za porażkę przez nokaut w 5. rundzie z sierpnia 2020 roku.

Tyson Fury to jedna z najsłynniejszych postaci światowego boksu. Głośno zrobiło się o nim w 2015 roku, gdy pokonał na punkty Władimira Kliczkę i zgarnął mistrzowskie pasy wagi ciężkiej federacji WBA, WBO, IBF i IBO. Do rewanżu nie doszło, a Fury musiał oddać pasy przez przerwę w karierze spowodowaną problemami z alkoholem i narkotykami. Jednak w 2018 roku wrócił na ring i nadal jest niepokonany.

Na sobotniej gali walczył będzie też m.in. przyrodni brat Tysona Fury’ego - Tommy (7 wygranych, 4 przez nokaut, 0 przegranych). A jego rywalem będzie…. Polak Daniel Bociański (10 zwycięstw, 2 przez nokaut, 1 porażka). Innym polskim akcentem sobotniego wieczoru będzie rywalizacja Michała Ciacha (2 wygrane, 1 KO i 11 porażek) z Brytyjczykiem słowackiego pochodzenia Karolem Itaumą (6 zwycięstw, 4 KO, 0 przegranych).

Transmisja gali w sobotę od 19.15 na Viaplay.pl Komentują Janusz Pindera i Grzegorz Proksa. W studiu pojawią się natomiast Artur Szpilka i Przemysław Osiak.

Karta walk Gali WBC 23 kwietnia 2022, Stadion Wembley (Londyn):

Walka wieczoru, o pas mistrzowski wagi ciężkiej WBC:

Tyson Fury (31-0-1, 22 KO, Wielka Brytania) vs Dillian Whyte (28-2-0, 19 KO, WB)

Walka o pas mistrzowski WBO, kategoria superpiórkowa/junior lekka:

Anthony Cacace (19-1-0, 17 KO, Irlandia) vs Jonathan Romero (34-1-0, 19 KO, Kolumbia)

Pozostałe walki:

Tommy Fury (7-0-0, 4 KO, WB) vs Daniel Bociański (10-1-0, 4 KO, Polska)

Isaac Lowe (21-1-3, 6 KO, WB) vs Nick Ball (14-0-0, 7 KO, WB)

David Adeleye vs Chris Healey

Kurt Walker vs Stefan Nicolae

Karol Itauma vs Michał Ciach

Royston Barney-Smith vs Jahfieus Faure

