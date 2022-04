"Ukraińcy". TVP Dokument pokaże serial dokumentalny o emigrantach i uchodźcach z Ukrainy. Jak się odnaleźli w Polsce?

W czwartek, 7 kwietnia o godzinie 20.10 na antenie TVP Dokument zostanie wyemitowany pierwszy odcinek nowej serii dokumentalnej „Ukraińcy”. To pełen empatii obraz ludzi, którzy zdecydowali się wyemigrować do Polski. Jedni opuścili ojczyznę, uciekając przed wojną, politycznym chaosem i kryzysem ekonomicznym, inni mieszkają tu od lat i stanowią integralną część naszego społeczeństwa.

"Ukraińcy" - premiera w czwartek, 7.04.2022, o godzinie 20:10 na antenie TVP Dokument

Nowy serial pt. „Ukraińcy” to dokumentalne spojrzenie na mieszkających w Polsce emigrantów oraz uchodźców z Ukrainy. Bohaterami serialu są osoby w różnym wieku, pochodzące z różnych środowisk i regionów Ukrainy. Wszystkim będziemy towarzyszyć z kamerą zarówno w chwilach trudnych, gdy doświadczają skutków wojny, jak i w momentach radości i nadziei, gdy pokonują przeciwności losu.

Bohaterów serialu poznamy w życiu codziennym, przyjrzymy się ich zmaganiom, aspiracjom i marzeniom. Odwiedzimy ich rodziny na Ukrainie i razem w Polsce ugościmy ich bliskich przyjaciół. Każdy odcinek to jedna, zamknięta historia. Dla nas Polaków będzie to też okazja, by przejrzeć się w oczach naszych sąsiadów.

Liczba obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce wzrasta od lat. To był naturalny temat do dokumentalnego opowiedzenia, gdyż ta migracja pociągnęła za sobą olbrzymie zmiany na terenie całej Polski. Zawsze pojawiały się jednak pytania: na ile my się tak naprawdę znamy? Żyjemy razem, czy obok siebie? Chcieliśmy, aby ta seria stała się dla wszystkich okazją do lepszego poznania siebie nawzajem. To od lat był temat ważny, nieopowiedziany, a teraz, gdy rosyjska agresja spowodowała jeszcze większą migrację z Ukrainy do Polski, stał się jeszcze ważniejszy. Musimy zacząć lepiej siebie poznawać - mówi Tomasz Piechal, redaktor naczelny TVP Dokument.

Serial zrealizowała Agencja Kreacji Publicystyki, Dokumentu i Audycji Społecznych TVP we współpracy z Unlimited Film Operations Sp. z o.o. na zlecenie TVP Dokument. Zdjęcia realizowane były na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy. Produkcja: Telewizja Polska S.A.; scenariusz i reżyseria: Julia Łuczkowska; zdjęcia: Nicolas Villegas, Karol Łakomiec, Kacper Wójcicki.

