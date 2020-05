Ulubieni aktorzy Patryka Vegi! Oświeciński, Stramowski, Bołądź i inni rekordziści!

Gdy przyjrzymy się obsadom filmów Patryka Vegi, niektóre nazwiska powtarzają się dość często? Kim są ulubieni aktorzy tego popularnego reżysera? Sprawdź w naszej galerii!

Patryk Vega to niekwestionowany król polskiego kina rozrywkowego! Potrafi w ciągu jednego roku nakręcić kilka filmów, które przyciągają do kin tysiące widzów, mimo że krytycy zwykle nie zostawiają na nich suchej nitki.

Są tacy reżyserzy, którzy szczególnie upodobali sobie współpracę z konkretnymi aktorami. Patryk Vega z pewnością jest jednym z nich. Oczywiście w jego produkcjach pojawiają się ciągle nowe twarze (i to nie tylko zawodowi aktorzy, ale także celebrycie), ale dla pewnych osób znajdzie się miejsce w obsadzie niemalże każdego z jego filmów i seriali.

Jednym z ulubionych aktorów Vegi przez lata był Tomasz Oświeciński. Ostatnio stwierdził on jednak, że nie zamierza już więcej pojawiać się w jego filmach. - Dziękuję Patrykowi Vedze za to, że dzięki niemu zaistniałem. Za to jestem mu wdzięczny. Myślę jednak, że nasza przygoda już się skończyła. - powiedział w rozmowie z Telemagazynem.

W naszej galerii znajdziecie inne aktorki i aktorów, którzy bardzo często pojawiają się w filma Patryka Vegi. Czy i oni kiedyś powiedzą mu "stop"? Tego nie wiemy!

Wywiad z Tomaszem Oświecińskim - dlaczego nie chce już grać dla Patryka Vegi?