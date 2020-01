"Undoing". Nicole Kidman i Hugh Grant w nowym miniserialu HBO! Zobacz pierwsze zdjęcia!

W sieci pojawiły się zdjęcia promocyjne miniserialu na podstawie książki Jeana Hanffa "You Should Have Known". W "Undoing" główne role grają Nicole Kidman i Hugh Grant. Jak się prezentują?

Kidman i Grant w "Undoing" Nicole Kidman i Hugh Grant pracują już na planie nowego miniserialu HBO, pt. "Undoing", który powstaje na podstawie książki Jeana Hanffa "You Should Have Known". Kidman jest także jednym z producentów wykonawczych serialu. Bohaterami "Undoing" są Grace (Nicole Kidman) i Jonathan (Hugh Grant). Ona to spełniona żona i matka, która ma wspaniałe życie. Jest cenioną terapeutką. Wkrótce ma ukazać się jej książka "Nie chciałaś wiedzieć", w której namawia kobiety, by zaczęły ufać swojej intuicji i kierowały się głosem rozsądku w doborze partnerów. Twierdzi, że należy ufać pierwszemu wrażeniu. Nieoczekiwanie jej życie rozpada się na kawałki. Mąż przepada bez wieści, a jej nowa znajoma zostaje zamordowana. Wkrótce terapeutka dowiaduje się, że przez lata żyła w świecie iluzji i kłamstw. Zdruzgotana tym, jak daleko rozminęła się z własną teorią, musi zbudować świat na nowo dla siebie i swojego syna. Zdjęcia do "Undoing" rozpoczęły się w marcu 2019 w Nowym Jorku. Później przeniesiono się na Shelter Island oraz do Kingston. Premiera zapowiedziana jest na maj 2020.