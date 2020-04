"Unorthodox". Powstanie 2. sezon głośnego serialu Netflixa? Historia Esty będzie kontynuowana?

"Unorthodox" to poruszająca historia młodej Żydówki Esther Shapiro (w tej roli Shira Haas), która wychowała się w ultraortodoksyjnej społeczności zamieszkującej dzielnicę Williamsburg w Nowym Jorku. Dziewczyna nie wytrzymywała jednak presji chasydzkiej rodziny i postanowiła uciec do Berlina. Tam zaczęła układać swoje życie na nowo.

"Unorthodox" to luźna adaptacja książki Deborah Feldman "Unorthodox. Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów". Miniserial Netflixa składa się z 4 odcinków, które zostały udostępnione 26 marca 2020 roku.

Wstrząsająca historia Esty poruszyła już miliony widzów na całym świecie. Czy to sprawi, że "Unorthodox" doczeka się kolejnych odcinków? Oficjalnych informacji w sprawie 2. sezonu "Unorthodox" na razie nie ma, ale rzesze fanów mają nadzieję na kontynuację. Zwłaszcza że Deborah Feldman ma na koncie jeszcze jedną książkę. Dwa lata po wydaniu "Unorthodox. Jak porzuciłam świat ortodoksyjnych Żydów" pisarka napisała kontynuację zatytułowaną "Exodus", w której Esty smakuje nowego życia z dala od wspólnoty ortodoksyjnych Żydów.

Anna Winger, producentka serialu w wywiadzie dla Metro UK przyznała jednak, że nie jest zainteresowana kontynuacją.

Nie kontynuujemy tego, ponieważ czujemy, że tak naprawdę już opowiedzieliśmy tę historię. To od początku miał być miniserial. Podejrzewam, że będę jeszcze pracować z tymi aktorami, mamy wiele nowych projektów w fazie rozwoju. To nie koniec naszej drogi, ale nie sądzę, że opowiem tę historię jeszcze raz. Już to zrobiliśmy.