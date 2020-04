"Unorthodox". Shira Haas, czyli Esty z serialu Netflixa. Izraelska aktorka o polskich korzeniach podbija świat!

Izraelska aktorka Shira Haas brawurowo wcieliła się w Esther Shapiro w poruszającym miniserialu "Unorthodox". Wszystko wskazuje na to, że rola w głośnej produkcji Netflixa otworzyła jej wiele drzwi. Poznajcie bliżej Shirę Haas, która ma polskie korzenie.

Shira Haas — kim jest?

Shira Haas ma 24 lata. Nowa gwiazda Netflixa urodziła się 11 maja 1995 roku w Hod HaSzaron, Izraelu. Shira ma polskie, węgierskie i czeskie korzenie. Jej dziadek był więźniem w obozie koncentracyjnym Auschwitz.

Jeszcze będą uczennicą Thelma Yellin High School of the Arts, została dostrzeżona przez reżyserkę Tali Shalom Ezer, która na Facebooku zaprosiła ja na casting do filmu "Królewna". Tak rozpoczęła się jej kariera filmowa. Następnie zagrała w popularnym izraelskim serialu "Shtisel", który jest dostępny na Netflix.

Wschodząca gwiazda izraelskiego kina i telewizji mimo młodego wieku ma na swoim koncie już ponad 10 ról filmowych i telewizyjnych. Wielu krytyków uważa, że warto z uwagą śledzić jej aktorskie poczynania. To wszystko za sprawą głośnego miniserialu "Unorthodox", który zbiera rewelacyjne recenzje. Podobnie jak Shira Haas, która chwalona jest za znakomitą umiejętność wywoływania silnych emocji na ekranie.

Wybrała wolność mimo wszystko. Oto serial, który musisz zobaczyć!Zobacz więcej

Shira Haas jak na młodą gwiazdę przystało, prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje ponad 156 tysięcy osób. Liczba ta jednak szybko rośnie. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia w galerii. Myślicie, że ma szanse na światową karierę?