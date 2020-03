"Usta usta". Mija 10 lat od premiery serialu! O czym był jeden z lepszych seriali TVN?

6 marca 2010 roku wyemitowano pierwszy odcinek serialu TVN - "Usta usta". Była to jedna z lepszych produkcji stacji, więc dziś przypominamy, o czym była i za co ją kochaliśmy! Sprawdźcie!

"Usta usta" - 10 lat od premiery

"Usta usta”, serial stacji TVN, był oparty na brytyjskim formacie „Cold Feet”. Widzowie pokochali ten serial, choć powstały tylko trzy sezony. Teraz mija już 10 lat od premiery "Usta usta"!

"Usta usta" - fabuła

Główni bohaterowie produkcji TVN Adam (Paweł Wilczak) i Julia (Magdalena Różczka) obracają się w zupełnie różnych środowiskach, więc gdy się ostatecznie decydują być razem, próbują zintegrować również swoich przyjaciół. Tym sposobem możemy śledzić życie trzech par, kompletnie od siebie odmiennych, na różnych etapach tworzenia związku. Mamy tu i przesympatyczną bezpretensjonalną dwójkę, walczącą ze świeżym macierzyństwem (Sonia Bohosiewicz i Wojciech Mecwaldowski), mamy też snoba pracoholika, który bywa gościem w domu, gdzie pokutuje umęczona samotnym wychowywaniem dziecka żona (Magdalena Popławska i Marcin Perchuć). Trzy pary próbują znaleźć wspólny język, a różnice między nimi, niekiedy fundamentalne, powodują, że iskrzy i bywa bardzo zabawnie.

"Usta usta" - bohaterowie

Trzeba przyznać, że dużym plusem tego serialu była obsada. Głównych bohaterów, których zagrali Paweł Wilczak, Magdalena Różczka, Sonia Bohosiewicz, Wojciech Mecwaldowski, Magdalena Popławska i Marcin Perchuć, łączyła niezwykła chemia. Każda z tych postaci była inna, pokazywała nam inne wartości, ale jednak wszystkich łączyła przyjaźń. Ich perypetie to wzloty i upadki oraz sytuacje, które mogły spotkać każdego z nas. Serial był też dla aktorów grających główne role trampoliną do świetnie rozwijającej się kariery.

Choć była to dość udana produkcja, to dostała "jedynie" raz nominację do Telekamery, a poza tym powstało tylko 35. odcinków. Produkcja zakończyła się dość dramatycznie i raczej nie ma co liczyć na jej kontynuację.

