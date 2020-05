UWAGA! TVN "Kulisy sławy". Mama Omeny Mensah o posiadaniu ciemnoskórych dzieci w Polsce: "Traktowano mnie jak kobietę lekkich obyczajów"

W programie "Kulisy sławy" UWAGA! TVN mama Omeny Mensah opowiedziała o trudach posiadania ciemnoskórych dzieci w Polsce. "Traktowano mnie jak kobietę lekkich obyczajów" - przyznała.

"Kulisy sławy" Omeny Mensah w TVN

Omenaa Mensah jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Jej ojciec przyjechał do Polski z Ghany na studia, na których poznał matkę dziennikarki. Nie wszystko układało się jednak tak, jak powinno. To, czego doświadczyła rodzina Omeny jest dowodem na to, że w Polsce lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych towarem deficytowym była m.in. tolerancja.

Córka Omeny Mensah, Vanessa jest już nastolatką! Pokazała swoje zdjęcia z GhanyZobacz więcej

- Jak lekarz się dowiedział, że urodzę mulata, zaczął mnie zupełnie inaczej traktować. Traktowano mnie jak kobietę lekkich obyczajów - wyznała Izabella Mensah. - Myślę, że mimo wszystko kolorowej kobiecie w Polsce żyje się ciut lżej niż kolorowemu facetowi - dodała Omenaa, która za przykład dała swojego zmarłego brata. - Bardzo cierpiał, a ja cierpiałam z nim - powiedziała mama Omeny i poprosiła, aby nie rozmawiać o śmierci jej syna. - Dla mnie to są tak wielkie emocje, że nie chciałabym poruszać tego tematu - stwierdziła.

Źródło: UWAGA! TVN/x-news