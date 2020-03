"V Wars". Netflix skasował serial z Ianem Somerhalderem po 1. sezonie. Dlaczego nie będzie nowych odcinków?

Nie będzie nowych odcinków "V Wars" Netflixa. Serial o wampirach z Ianem Somerhalderem w roli głównej został skasowany już po 1. sezonie. Dlaczego?

Koniec serialu "V Wars"

"V Wars" było nie lada gratką dla fanów "Pamiętników wampirów", bo w roli głównej mogli oglądać Iana Somerhaldera. Niestety serial na podstawie komiksu Jonathana Maberry’ego i Alana Robinsona nie będzie kontynuowany. Produkcja z odtwórcą roli Damona Salvatore została skasowana po zaledwie 1. sezonie.

Ian Somerhalder w "V Wars" wcielał się w doktora Luthera, który trafi do świata rodem z najgorszych koszmarów. Kiedy tajemnicza choroba przemieni jego najlepszego przyjaciela — Michaela Fayne’a (Adrian Holmes) w morderczego, polującego na ludzi drapieżcę, lekarz zrobi wszystko, co w jego mocy, by zrozumieć sens wydarzeń. Choroba będzie jednak rozprzestrzeniać się w szybkim tempie, co doprowadzi do podziału społeczeństwa na dwa nienawistne obozy: „normalnych ludzi” oraz „wampiry”

Czy to definitywny koniec przygody Iana Somerhaldera z Netflixem? Według plotek aktor prowadzi już rozmowy z włodarzami platformy na temat innych projektów.

Oprócz "V Wars" Netflix skasował ostatnio także "Mesjasza" i "October Faction".

