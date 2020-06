Viktor Longo-Olbrychski, syn Daniela Olbrychskiego jest muzykiem. Wygląda jak kopia ojca!

Viktor Longo-Olbrychski to syn Daniela Olbrychskiego ze związku z Barbarą Sukową. 32-latek mieszka w Stanach Zjednoczonych i marzy o karierze muzyka. Jak wygląda Viktor Longo-Olbrychski? Trzeba przyznać, że ojciec i syn wyglądają jak dwie krople wody!

Viktor Longo-Olbrychski - kim jest?

Viktor Longo-Olbrychski to najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego. Urodzony w 1988 roku chłopak jest owocem związku Daniela Olbrychskiego z niemiecką aktorką Barbarą Sukową, którą gwiazdor polskiego kina poznał na planie filmu "Róża Luksemburg" w reżyserii Margarethe von Trotta z 1986 roku.

Niestety, relacja ojca z synem nie należy do najłatwiejszych. Panowie bardzo długo nie mieli ze sobą kontaktu. Publicznie byli widziani razem w 2008 roku.

Viktor Longo-Olbrychski wychowywał się z matką i jej mężem w Nowym Jorku. Tam nadal mieszka i rozwija swój muzyczny talent. W popularnym serwisie streamingowym z muzyką można znaleźć już jego pierwszy utwór. Piosenka nosi tytuł "Baby, You Should Know" i została wydana w 2020 roku.

Viktor Longo-Olbrychski jest wierną kopią ojca. Spójrzcie tylko na ich zdjęcia - panowie są do siebie bardzo podobni!