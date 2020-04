Viola Kołakowska zaskakuje internautów. Zachęca do wychodzenia z domu! "Najwyższa pora, żeby przerwać tę paranoję"

Podczas gdy wszystkie gwiazdy zachęcają do pozostania w domu i trzymania się zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Viola Kołakowska doradza coś zupełnie innego. "Najwyższa pora, żeby przerwać tę paranoję" - mówi na swoim Instagramie.

Viola Kołakowska zachęca do wychodzenia z domu

W Polsce i na świecie panuje epidemia koronawirusa. Polacy od kilku tygodni spędzają czas w domu, ograniczając swoje wyjścia do niezbędnego minimum. W tym trudnym okresie gwiazdy starają się wspierać swoich rodaków, zachęcając ich do pozostania w domu i pokazując, jak można spędzić ten czas. Znani codziennie robią relacje live na swoich profilach z treningami, czytaniem bajek, mini koncertami czy gotowaniem.

Z tego trendu wyłamała się Viola Kołakowska, która zachęca swoich obserwatorów do czegoś zupełnie przeciwnego - do wyjścia z domu. Na swoim Instastory wyznała, że chce stworzyć nową inicjatywę "Wychodzę z domu, żeby przeżyć".

Przyszło dzisiaj do mnie coś takiego, żeby stworzyć inicjatywę z hasztagiem, "Wychodzę z domu, żeby przeżyć". Myślę, że najwyższa pora, żeby przerwać tę paranoję. Oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa i tego, żeby to wychodzenie i ten powrót do funkcjonowania był bezpieczny. Głównie trzeba zadbać o to, żeby starszych odseparować i im pomagać oraz tym, którzy mają upośledzoną odporność. Natomiast zacznijmy normalnie funkcjonować, bo będzie dramat. Będzie dramat dla wszystkich innych, których jest więcej.

Viola Kołakowska przyznaje, że należy chronić siebie i innych przed chorobą, ale zamknięcie w domu według niej to nie jest życie.

Chrońmy się wszyscy, nie tylko chorych i siebie przed chorobą, ale też degeneracją, przed brakiem możliwości życia. No bo to nie jest życie, umówmy się. I nie chcę słyszeć tekstów: Tak ci źle, bo siedzisz w domu?. Tak, ludziom jest źle. I nie chodzi o to, że tak jest nam super, bo siedzimy w domu i możemy oglądać telewizję. Nie na tym życie polega. Nie wiem, czy wiecie, że jest coś takiego jak zdrowie psychiczne, o które trzeba dbać tak samo. Nie powiem o sytuacji gospodarczej, bo o tym nie trzeba nawet mówić.

Zgadzacie się z Violą Kołakowską? My jednak zachęcamy do trzymania się zaleceń Ministerstwa Zdrowia i WHO.

Źródło: Cover Video/x-news