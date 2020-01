Vivienne Wiśniewska - córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak śpiewa o miłości rodziców. Zobacz teledysk!

Córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak - Vivienne Wiśniewska - została piosenkarką! Właśnie nagrała teledysk do utworu "Nie straszne strachy". Tata pęka z dumy!

Vivienne Wiśniewska została piosenkarką!

Córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak rozpoczyna karierę piosenkarki? Na kanale lidera zespołu Ich Troje na YouTube pojawił się pierwszy teledysk najmłodszej, 12-letniej córki Wiśniewskiego. Dumny tata zostawił też swój ślad w klipie.

Na początku teledysku pojawia się cytat, którego autorem jest Michał Wiśniewski. "Mój dom jest tam, gdzie jest moja rodzina. Rodzinę tworzą bliscy, okazując sobie nawzajem szacunek przez oddanie i miłość. Każdego dnia tego doświadczam i jestem wbrew wszystkim przeciwnościom losu dumny z tego, że mogę na was liczyć. Zawsze. Kocham" - czytamy.

Piosenka "Nie straszne strachy" opowiada o miłości rodziców do dzieci i o tym, że z nimi nic nie jest straszne. "Dzieci rodziców muszą mieć obok siebie. Nie straszne strachy całego świata- jest przy mnie mama, jest przy mnie tata. Nie straszne burze ani śnieżyce, kiedy są przy mnie moi rodzice" - śpiewa Vivienne. Pod teledyskiem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy wskazujących, że to odpowiedni repertuar dla 12-latki. "Pięknie, nareszcie dopasowany utwór do wieku wokalistki. Bez makijażu, wyszukanych strojów czy choreografii. Widać dziecięcą radość" - napisała jedna z Internautek.

