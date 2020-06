"W głębi lasu". Będzie 2. sezon polskiego serialu Netfliksa? Harlan Coben studzi emocje fanów...

"W głębi lasu" to drugi serial oryginalny Netfliksa, który został zrealizowany w Polsce. Ekranizacja bestsellerowej powieści Harlana Cobena została dość ciepło przyjęta przez fanów, którzy zaczęli zadawać pytania o drugi sezon.

Na koniec serialu pozostaje bowiem kilka wątków, które mogłyby zostać rozwinięte w kontynuacji. Dziennikarze tygodnika Wprost postanowili zapytać o to samego pisarza. Niestety, jego słowa mogą rozczarować fanów serialu, którzy czekają na dalszy ciąg historii.

Tworzę historie zamknięte. Tak było przy "Safe", "Link Not Found" i tak jest z "W głębi lasu". Te opowieści mają zakończenie i nie byłoby to fair w stosunku do widzów, gdybyśmy doszli do ostatniego odcinka i nie wiedzieli, co się wydarzyło. Ja tego bardzo nie lubię i staram się tego nie robić. Zamiast coś kontynuować, wolę usiąść i nakręcić coś zupełnie innego, z innymi reżyserami, ekipą, aktorami. Jakąś inną oryginalną historię bez podczepiania się pod starą.