"W głębi lasu". Cezary Pazura pokazał swoją córkę Amelię. Fani nie mają wątpliwości: "Cały tata!"

Cezary Pazura świętował 11. urodziny swojej córki Amelii. Z tej okazji pokazał zdjęcie z dziewczynką, a jego fani od razu zauważyli uderzające podobieństwo córki do taty. Co na to żona aktora. Edyta Pazura?

Córka Cezarego Pazury skończyła 11 lat Cezary Pazura ma ze swoją trzecią żoną, Edytą, troje dzieci: Amelię (ur. 2009), Antoniego Józefa (ur. 2012) i Ritę (ur. 2018). Najstarsza córka pary właśnie skończyła 11 lat. Z tej okazji Pazura pokazał zdjęcie, które podpisał w dość zabawny sposób: Dziś moja Gwiazdeczka Córcia Amelia kończy 11lat! Wkracza w wiek nastolatki. Żyj szczęśliwie Kochanie 100 lat! Szczęśliwy , dumny Tatuś ❤️🎂🎁💰🌺🥰 P. S. Koledzy twierdzą, że czas kupić „bejsbola". Kompletnie nie wiem o co chodzi😂 https://www.instagram.com/p/CB21vNjBI4w/ Fani aktora nie ukrywali zachwytu nad dziewczynką. Zauważyli jednocześnie, że Amelka jest bardzo podobna do taty. "Córa micro Czarek", "Po prostu twoja kopia" - piszą internauci. Co na to żona Pazury, Edyta? Nie wiadomo. Pewne jest jedno - rodzice są dumni ze swojej dorastającej pociechy. Cezary Pazura opublikował nagie zdjęcie żony! Fani zachwyceni!Zobacz więcej Zobacz galerię