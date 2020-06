"W głębi lasu". Grzegorz Damięcki o nowym serialu Netflix: Scenariusz jest bardzo sprytnie skonstruowany, starałem się temu nie zaszkodzić

Grzegorz Damięcki ma na swoim koncie już kilka ról w głośnych polskich serialach. Zagrał m.in. swojego imiennika w "Belfrze" i Konrada Wolskiego w serialu "Nielegalni" oraz agent ABW Krzysztofa Halmana w 3. sezonie "Watahy". Rola w produkcji Netfliksa była tylko kwestią czasu.

Grzegorza Damięckiego już od 12 czerwca będzie można oglądać w serialowej adaptacji "W głębi lasu", bestsellerowego thrillera Harlana Cobena. W drugiej polskiej produkcji Netflix Damięckiemu przyszło sportretować warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Kiedy powracają do niego wspomnienia tragicznego lata ‘94, podejmuje się odkrycia dawno pogrzebanej tajemnicy zaginięcia jego siostry, w czym liczy na pomoc niewidzianej od lat Laury.

Aktorowi szybko udało się wejść w rolę prokuratora Kopińskiego, choć przed rozpoczęciem zdjęć nie znał twórczości Cobena.

Przed przystąpieniem do pracy nie znałem tego autora. Dostałem książkę do czytania i ta książka mnie rzeczywiście wchłonęła, wciągnęła. Przeczytałem ją bardzo szybko, co jest ewenementem, jeśli o mnie chodzi, bo ja bardzo powoli czytam, lubię wracać do pewnych rzeczy. Nie znałem tej twórczości wcześniej, ona poza warstwą czysto kryminalną była dla mnie ciekawa, bo jest psychologicznie bardzo pogłębiona. - powiedział nam Grzegorz Damięcki.