"W głębi lasu" Netflix. Zwiastun polskiego serialu na podstawie powieści Harlana Cobena. Będzie hit?

Netflix prezentuje oficjalny zwiastun "W głębi lasu"! Serial na podstawie bestsellerowej powieści Harlana Cobena już w czerwcu na Netflix. W roli głównej zobaczymy Grzegorza Damięckiego. O czym jest nowa polska produkcja Netflixa?

"W głębi lasu" Netflix - o czym jest?

Jest lato 1994 roku, wakacyjny obóz na łonie natury. Cztery osoby wchodzą do lasu, ale nigdy z niego nie wracają. Policji udaje się odnaleźć zwłoki dwójki z nich. Paweł Kopiński (Grzegorz Damięcki), dziś warszawski prokurator, mimo upływu lat, nigdy nie otrząsnął się po stracie ukochanej siostry. Niespodziewane trafia na nowy ślad, który zdaje się być powiązany ze zniknięciem dziewczyny w 1994 roku. Co naprawdę wydarzyło się w lesie 25 lat temu?

Znamy datę premiery nowego polskiego serialu w Netflix! Zobaczcie pierwsze zdjęcia z planu!Zobacz więcej

W rolach głównych występują Grzegorz Damięcki i Hubert Miłkowski (jako Paweł Kopiński) oraz Agnieszka Grochowska i Wiktoria Filus (jako Laura Goldsztajn). Wśród obsady serialu znajdują się również: Jacek Koman, Ewa Skibińska, Adam Ferency, Arkadiusz Jakubik, Magdalena Czerwińska, Przemysław Bluszcz, Dorota Kolak, Izabela Dąbrowska oraz Piotr Głowacki i Cezary Pazura. W produkcji pojawiają się także polskie młode talenty: Adam Wietrzyński, Jakub Gola, Martyna Byczkowska i Kinga Jasik.

"W głębi lasu" Netflix - zwiastun

"W głębi lasu" to kolejny polski serial oryginalny Netflix. Za reżyserię odpowiadają Leszek Dawid i Bartosz Konopka. Autorem serialowych zdjęć jest Paweł Flis. Serial produkuje ATM Grupa. Producentką kreatywną jest Anna Nagler ("Ukryta gra"), a producentami wykonawczymi - Andrzej Muszyński oraz Harlan Coben. Autorami scenariusza są Agata Malesińska i Wojtek Miłoszewski. "W głębi lasu" to kolejna, obok brytyjskiej serii "The Stranger" oraz hiszpańskiego "El Inocente", współpraca między Cobenem a Netflix. Premiera 12 czerwca 2020 r. na Netflix.