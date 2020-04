"W labiryncie" online. Adaptacja głośnej powieści Donato Carrisiego już na VOD! Gdzie oglądać?

Z dużym przyspieszeniem, już półtora miesiąca od premiery kinowej, na platformy VOD trafił kryminał "W labiryncie" w reżyserii Donato Carrisiego - autora światowych bestsellerów i laureata włoskiego Oscara. W rolach głównych - zdobywca Oscara Dustin Hoffman („Absolwent”, „Kwartet”, „Rain Man”) i Toni Servillo („Wielkie piękno”, „Oni”, „Dziewczyna we mgle”).

"W LABIRYNCIE" ONLINE

Nastoletnia Samantha zostaje porwana w drodze do szkoły. Pomimo intensywnych poszukiwań nikt nie trafił na jej ślad. Piętnaście lat później odnajduje się w szpitalu. Nie wie kim jest, nie wie co się z nią działo.

Z pomocą doktora Greena (Dustin Hoffman) próbuje odzyskać pamięć. Wspólnie starają się poukładać wspomnienia z tajemniczego labiryntu - podziemnego więzienia, w którym ktoś zmuszał ją do rozwiązywania zagadek, stosując przerażający system nagród i kar.

Tajemnicę zniknięcia i powrotu dziewczyny próbuje również rozwiązać Bruno Genko (Toni Servillo) niepokorny i bezkompromisowy detektyw, mający tylu przyjaciół, ilu wrogów. Sprawa Samanthy może być ostatnią, nad którą pracuje.

Donato Carrisi to włoski pisarz, scenarzysta i dramaturg. Absolwent prawa specjalizujący się w kryminologii. Powieść „Zaklinacz" (2009), debiut literacki Carrisiego, przyniosła mu niesamowity sukces: tłumaczenia na 20 języków, milion sprzedanych egzemplarzy, wysokie i długo utrzymujące się pozycje na listach bestsellerów nie tylko we Włoszech, nagrodę Bancarella, nominację do prestiżowej francuskiej Prix des Lecteurs.

