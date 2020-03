"W lesie dziś nie zaśnie nikt". Premiera filmu z Wieniawą i Gąsiewską PRZEŁOŻONA przez koronawirusa! Kiedy film trafi do kin?

Nie mamy dobrych wiadomości dla wszystkich, którzy czekali na film "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Polski horror z Julią Wieniawą i Wiktorią Gąsiewską w rolach głównych do kin miał trafić 13 marca, jednak dystrybutor przełożył jego premierę z uwagi na rozpowszechnianie się koronawirusa!

W informacji odnośnie do przełożenia daty kinowej premiery filmu "W lesie dziś nie zaśnie nikt", którą otrzymaliśmy od dystrybutora, możemy przeczytać:

z uwagi na sytuację kryzysową oraz coraz bardziej nasilające się działania prewencyjne podejmowane przez rząd, wraz z producentem Akson Studio podjęliśmy decyzję o przesunięciu premiery kinowej filmu „W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Nową datę premiery podamy w momencie, kiedy sytuacja w kraju się unormuje. Jest nam niezmiernie przykro, że musieliśmy podjąć taką decyzję, natomiast mamy nadzieję, że doskonale ją Państwo rozumieją w obliczu sytuacji, z jaką przyszło nam się zmierzyć.

W tym momencie nie wiemy, kiedy film "W lesie dziś nie zaśnie nikt" trafi do kin. Akcja filmu rozpoczyna się dość niewinnie – grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na… obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach Internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?