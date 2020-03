"W lesie dziś nie zaśnie nikt". Wiktoria Gąsiewska nago w filmie! To najodważniejsze sceny w jej karierze?

Wiktoria Gąsiewska to jedna z najpiękniejszych polskich aktorek młodego pokolenia, ale do tej pory widzowie znali ją z bardzo grzecznych i bezpiecznych ról. Wygląda na to, że aktorka postanowiła to zmienić!

Na Netflix pojawił się film "W lesie dziś nie zaśnie nikt", w którym jedną z ról gra Wiktoria Gąsiewska. Gwiazda serialu "Rodzinka.pl" wciela się w seksualnie wyzwoloną nastolatkę, która zapas prezerwatyw ma zawsze przy sobie! Fajniutki i mięsisty slasher z krwi i kości, gdzie jest dużo krwi i łamania kości. To jednak nie wszystko! W filmie Bartosza M. Kowalskiego Wiktoria Gąsiewska zagrała najodważniejsze sceny w swojej karierze! Już trailer filmu to zwiastował, ale dopiero podczas seansu "W lesie dziś nie zaśnie nikt" możemy się przekonać, że młoda aktorka pojawia się przed kamerą nago! Wiktoria Gąsiewska w intymnych scenach pokazuje piersi, chociaż podejrzewamy, że gdy na ekranie pojawia się pełne zbliżenie na biust, to wówczas przed kamerą mogła pojawić się dublerka. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" to polski slasher. Akcja filmu rozpoczyna się dość niewinnie – grupa nastolatków uzależnionych od technologii trafia na… obóz offline. Wspólna wędrówka po lasach bez dostępu do smartfonów nie zakończy się jednak tak, jak zaplanowali to organizatorzy. Będą musieli zawalczyć o prawdziwe życie z czymś, czego nie widzieli nawet w najciemniejszych zakamarkach Internetu. W obliczu czyhającego w lesie śmiertelnego niebezpieczeństwa odkryją, czym jest prawdziwa przyjaźń, miłość i poświęcenie. Czy wyjdą z tego cało, czy w krwistych kawałeczkach?