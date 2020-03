"W lesie dziś nie zaśnie nikt". Wiktoria Gąsiewska skończyła 21 lat! Jak zmieniała się i dorastała piękna gwiazda "Rodzinki.pl"?

Wiktoria Gąsiewska - dawniej dziecięca gwiazda telewizji, a dzisiaj jedna z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych polskich aktorek. Dorastała na naszych oczach! Zobaczcie, jak zmieniała się i dorastała Wiktoria Gąsiewska!

Wiktoria Gąsiewska urodziła się 11 marca 1999 roku w Warszawie. Swoje talenty oraz pasje rozwijała już jako dziecko, gdzie była członkinią zespołu "Gawęda".

Chociaż Wiktoria Gąsiewska wciąż nie posiada wykształcenia aktorskiego, to jednak jej aktorskie CV może robić wrażenie. Na małym ekranie zadebiutowała w 2005 roku, gdy epizodycznie pojawiła się w serialu "Na dobre i na złe", a następnie zagrała epizod w serialu "Mrok" (2006). W międzyczasie zwróciła na siebie uwagę reżysera Jana Jakuba Kolskiego, który w 2006 roku zaangażował ją do swojego filmu "Jasminum", co było kinowym debiutem Wiktorii Gąsiewskiej. Niedługo później znalazła się w obsadzie serialu "Rodzina Zastępcza Plus".

Na kolejne propozycje nie musiała długo czekać. Już rok później znalazła się na planie filmu Andrzeja Wajdy pt. "Katyń", a następnie przyszedł czas na filmy "Lejdis" oraz "Afonia i pszczoły". Przełomem jednak okazał się angaż do serialu "Rodzinka.pl", który zapewnił Wiktorii Gąsiewskiej dzisiejszą pozycję w showbiznesie. Widzowie pokochali aktorkę oraz jej postać, jednak sama Gąsiewska wiedziała, że potrzebuje także innych aktorskich wyzwań.

Dlatego też w kolejnych latach Gąsiewską można było dostrzec w filmie Kuby Czekaja pt. "Baby Bump", a także serialach "Barwy szczęścia" i "Pierwsza miłość". W ostatnim czasie młoda aktorka zagrała m.in. w filmach "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" oraz "Futro z misia" i spektaklu "Wolność we krwi". Na swoje premiery czekają jeszcze filmy "W lesie dziś nie zaśnie nikt" oraz "Krime Story. Love Story".