"W rytmie serca". Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży?! Co będzie z jej bohaterkami w serialach?

O tym, że Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży media rozpisują się cyklicznie, co najmniej raz na kwartał. Z pewnością wynika to z faktu, że każdy życzy jej i Rafałowi Szatanowi jak najlepiej. Wygląda na to, że tym razem życzenia spełniły się. Co będzie z bohaterkami Basi w serialach?

Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży? Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan pojawili się ostatnio na gali rozdania Telekamer 2020. Basia założyła na tę okazję długą suknię z czarnym wydekoltowanym gorsetem i żółtym, rozkloszowanym dołem. Niektórzy wskazywali, że kreacja dodaje aktorce kilogramów. Teraz okazuje się, że taki strój nie był wybrany przez przypadek - jeden z tygodników donosi bowiem, że Barbara Kurdej-Szatan jest w ciąży! Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski oraz Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, czyli najpiękniejsze pary na galiZobacz więcej Jak donosi "Dobry Tydzień", Basia i Rafał Szatan spodziewają się dziecka! Para ma już prawie ośmioletnią córeczkę Hanię, z którą Kurdej-Szatan była w ciąży, gdy razem z mężem i zespołem Soul City brała udział w programie "X-Factor". - To było coś wspaniałego! Cud natury! Staraliśmy się o nią cztery miesiące. Po porodzie położyli ją na mnie, ona się uspokoiła i to był najpiękniejszy moment w moim życiu - wspominała aktorka w wywiadzie dla portalu "Baby by Ann". Póki co nie wiadomo, co dalej z rolami Basi w "M jak miłość" i "W rytmie serca", jeśli radosna nowina się potwierdzi. Niedawno Barbara i Rafał obchodzili jubileusz 10-lecia związku. "I kiedy to minęło ? Strzeliło nam 10 lat! Lat niezwykle barwnych, pełnych miłości, ogromnych emocji, uniesień, radości, płaczu, wzruszeń, kłótni i zrozumienia (…)" – napisała Kurdej-Szatan w mediach społecznościowych. Gratulujemy! Barbara Kurdej-Szatan pochwaliła się siostrą! Katarzyna Kurdej też jest aktorką!Zobacz więcej Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/