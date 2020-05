"W rytmie serca". Elżbieta Romanowska w żałobie. Aktorka we wzruszającym poście żegna się z ukochanym dziadkiem

Elżbieta Romanowska zamieściła na swoim profilu osobisty i wzruszający wpis. Niedawno zmarł dziadek aktorki, z czym trudno jest się jej pogodzić. Wzruszające pożegnanie z ukochanym członkiem rodziny chwyciło internautów za serca.

Tak sobie myśle ,że starość Panu Bogu nie wyszła. Często wiąże się z bólem , bezradnością , niemocą . W takich przypadkach smierć często przynosi spokój i ukojenie . Wierze , że już nie cierpisz , że razem z Babcią pijesz sobie teraz kawkę i rozwiązujesz krzyżówki złoszcząc się na nią , że wymyśla słowa których nie ma . W otoczeniu twoich ukochanych zwierzaków przekomarzacie się i dogryzacie tak jak tylko Wy to potrafiliście robić 💔 I chociaż my tu na dole jeszcze niejedna łzę uronimy tęskniąc to świadomość ,że już nie towarzyszy Ci ból sprawia ,że i nasz ból jest mniejszy . Do zobaczenia Dziadku 🖤💔🖤💔