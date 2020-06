"W rytmie serca". Jaki jest serialowy Szarek? Ela Romanowska o swojej relacji z Dariuszem Toczkiem

Ela Romanowska, czyli Ewa z serialu "W rytmie serca", w rozbrajająco szczerej rozmowie opowiedziała o swoim serialowym mężu, czyli Dariuszu Toczku. Czego możemy o nim dowiedzieć? Sprawdź koniecznie!

"W rytmie serca" to jeden z najpopularniejszych seriali Polsatu, w którego obsadzie znajdziemy takie gwiazdy jak Piotr Fronczewski, Barbara Kurdej-Sztan, Piotr Polk, Antoni Pawlicki, Artur Żmijewski czy Małgorzata Foremniak. Od samego początku grają tam także Dariusz Toczek, Ela Romanowska, a od 2020 roku także Milena Suszyńska.

W wywiadzie dla Polsatu Suszyńska i Romanowska postanowiły poplotkować nieco o koledze z planu. Serialowa Ewa podeszła do sprawy z właściwym sobie poczuciem humoru i na początku rozmowy nieco pożartowała z Toczka.

Jezu, masakra... Każdy ma taki krzyż, jaki mu się udaje unieść. Więc ja to chyba nagrzeszyłam w życiu, bo dostałam Shreka, jak ja na niego mówię. Ja jestem Fiona, a on jest Shrekiem. A tak bez żartów, to bardzo lubię grać z Darkiem. On jest bardzo specyficznym człowiekiem, ale uwielbiam!

Romanowska przyznała, że aktorowi wcielającemu się w rolę Szarka zdarzają się różne dziwne pomysłu, ale nauczyła się już z tym radzić i bardzo chwali sobie ich współpracę.

Myśmy sobie wypracowali jakąś taką nić porozumienia między sobą i czasem, gdy on troszeczkę za bardzo jest Szarkiem, jak my to mówimy, to po prostu mówię: "Darek, naprawdę?" i on wtedy: "Dobra, przesadzam...", a ja "Niee, a po czym poznałeś?"

Zarówno Suszyńska, jak i Romanowska podkreślały, że Dariusz Toczek to prawdziwy profesjonalista i perfekcjonista, który zawsze chce się rozwijać i w każdej scenie daje z siebie sto procent, czym potrafi zawstydzić kolegów i koleżanki z planu.

Jemu naprawdę się chce. On jest bardzo precyzyjny, taki pedantyczny i cały czas chciałby więcej, bardziej, lepiej. Czasem w końcu mu mówię: "Darek, weź, bo któryś dubel w końcu musi być dobry!" A on na to: "A bo ja po prostu pomyślałem, że jeszcze mógłbym zrobić to!"

Aktorka w samych superlatywach odnosiła się także do innego kolegi z planu, Piotra Fronczewskiego. Wracając jednak do Dariusza Toczka warto przypomnieć, że od niedawna tego aktora możemy oglądać także w innym popularnym serialu. W "M jak miłość" wciela się on postać ekscentrycznego grabarza Leona.