"W rytmie serca" nie wróci w tym sezonie? Kiedy nowe odcinki?

Do tej pory nie ruszyły zdjęcia do 7. sezonu "W rytmie serca". Niestety okazuje się, że tak szybko nie zobaczymy nowych odcinków! Dlaczego? Sprawdź, co już wiadomo!

"W rytmie serca" - nie będzie nowych odcinków? Ostatni odcinek 6. sezonu "W rytmie serca" trzymał w napięciu! Wciąż nie wiemy, czy Maria (Barbara Kurdej-Szatan) wyzdrowieje i jak potoczą się dalsze losy Alicji (Magdalena Lamparska), która chciała się zabić. Niestety na razie nie poznamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania, bo ekipa serialu wciąż nie wróciła na plan! Joasia będzie w ciąży?! Barbara Kurdej-Szatan zdradziła, jak ciąża wpłynie na jej bohaterki w serialach!Zobacz więcej Powodem jest oczywiście pandemia koronawirusa, ale i ciąża Barbary Kurdej-Szatan, która gra w tej produkcji główną rolę. Teraz wiemy, że niestety w jesiennej ramówce Polsatu nie zobaczymy nowych odcinków "W rytmie serca"! Aktorzy mieli wrócić na plan jeszcze w tym roku, ale teraz okazuje się, że to niemożliwe. Basia Kurdej-Szatan za chwilę zostanie mamą, więc jej powrót na plan nie będzie możliwy. W grę wchodził grudzień, ale Polsat ostatecznie nie podjął decyzji o kontynuacji - zdradziła "Super Expressowi osoba z produkcji serialu. Czy nowe odcinki zobaczymy dopiero wiosną przyszłego roku? A może serial zostanie zakończony? Tego dowiemy się wkrótce! Zobacz galerię https://web.facebook.com/SerialoveTelemagazyn/