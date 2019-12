"W rytmie serca" odcinek 61. Matka Adama i Agnieszki przyjeżdża do Polski! Jej córka umrze?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 61. odcinku "W rytmie serca" życie Agnieszki i jej dziecka nadal będzie zagrożone. Kiedy jej matka się o tym dowie, natychmiast przyleci do Polski. Czy siostra Żmudy umrze?! Sprawdź, co się wydarzy!

"W rytmie serca" odcinek 61. w niedzielę, 22.12.2019 o godz. 22:05 w Polsacie! - sprawdź program tv

Agnieszka (Magdalena Kumorek) zdecydowała się być z Robertem (Piotr Polk) i zaprosiła go na randkę. Zanim jednak się spotkali, siostra Adama (Mateusz Damięcki) źle się poczuła, straciła przytomność i trafiła do szpitala!

W 61. odcinku "W rytmie serca" życie Agnieszki i dziecka wciąż będzie zagrożone. Gdy o chorobie lekarki dowie się jej matka - profesor Anna Żmuda (w tej roli Dorota Landowska), lekarz chirurg i ginekolog - przyleci z Toronto, by wspierać córkę. Adam również wróci do Kazimierza. Od razu zacznie działać i poprosi o spotkanie doktora Kubickiego (Wojciech Dąbrowski), ordynatora oddziału. A ten - na żądanie Anny, negatywnie nastawionej do Roberta - odsuwa doktora Kowalczyka od leczenia Agnieszki...

Niedługo później Anna spotka swoją dawną miłość, księdza Stanisława (Mariusz Bonaszewski), a lekarze podejmą decyzję o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia u Agnieszki... Czy siostra Adama przeżyje? Anna zostanie w Polsce na stałe? Odpowiedzi na te pytania poznamy wkrótce!