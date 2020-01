"W rytmie serca" odcinek 64. Weronika odkryje, co ukrywa Siedlecki? Prokurator zacznie jej grozić! [CO SIĘ WYDARZY]

W 64. odcinku „W rytmie serca” Siedlecki odkryje, że Weronika prowadzi prywatne śledztwo w jego sprawie. Wścieknie się i spróbuje ją zastraszyć! Uda mu się? Sprawdź, co już wiadomo!

"W rytmie serca" odcinek 64. w niedzielę, 12.01.2020 o godz. 22:05 w Polsacie! - sprawdź program tv

Weronika (Maria Dębska) wciąż nie może uwierzyć, że Siedlecki (Antoni Pawlicki) już jej nie kocha i dlatego ją zostawił. Policjantka od razu uznała, że ukochany jest szantażowany i zaczęła śledztwo na własną rękę, by odkryć prawdę...

Maria dowie się, że jest adoptowana i ma brata! Jak na to zareaguje?Zobacz więcej

W 64. odcinku "W rytmie serca" Weronika nadal będzie szukała dowodów obciążających Andrzeja. Niestety on dowie się o tym i postanowi zastraszyć policjantkę.

- Wiem, że spotykasz się z tą dziennikarką. Jeździłaś do więzienia w Kraszewie. Szukasz na mnie haków?

- Szukam prawdy o tobie... Muszę zrozumieć, co się z nami stało.

Siedlecki wścieknie się i zapyta ją, czy chce wojny. Wyraźnie da jej do zrozumienia, że nie chce, by zajmowała się tą sprawą! Ona jednak się nie podda i poprosi o pomoc swojego brata. Piotr (Filip Bobek) wybierze się do więzienia i dowie się wielu ciekawych rzeczy... Odkryje, co ukrywa Andrzej?

Robert owładnięty nową miłością! Zostawi ciężarną Agnieszkę dla innej?Zobacz więcej