"W rytmie serca" odcinek 67. Ewa jest w ciąży! Spodziewa się... pięcioraczków?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 67. odcinku "W rytmie serca" Ewa dowie się, że jest w ciąży! Na badaniu USG odkryje, że spodziewa się więcej niż jednego dziecka! Jak zareaguje na to Szarek? Sprawdź, co się wydarzy!

"W rytmie serca" odcinek 67. w niedzielę, 8.03.2020 o godz. 22:05 w Polsacie! - sprawdź program tv

Ten sezon "W rytmie serca" zaczął się smutnie - od niespodziewanej śmierci Agnieszki (Magdalena Kumorek). Na szczęście bohaterów czekają też radosne chwile i to już niedługo!

Robert zostaje samotnym ojcem! Szarek i Sebastian odkryją, co stało się z Agnieszką?Zobacz więcej

W 67. odcinku "W rytmie serca" Ewa (Elżbieta Romanowska) zrobi test ciążowy i da on pozytywny wynik! Od razu powiadomi o tym Szarka (Dariusz Toczek), który nie będzie potrafił uwierzyć w swoje szczęście. Kilka godzin później para wybierze się na badanie USG, by potwierdzić wynik testu i przeżyją prawdziwy szok. Ewa będzie przekonana, że to ciąża mnoga! - Serduszko! I... drugie serduszko? Ma dwa serca?! Trzy... Trojaczki?! Cztery... Pięć?! - pielęgniarka poczuje, że robi jej się słabo.

Szarek na wieść o pięcioraczkach aż zaniemówi z wrażenia! Czy para rzeczywiście oczekuje więcej niż jednego dziecka? Tego dowiemy się wkrótce!