"W rytmie serca" odcinek 68. Maria zrobi potajemnie badania DNA! Horosiewiczowie są jej rodziną? [CO SIĘ WYDARZY]

W 68. odcinku "W rytmie serca" Marysia postanowi potajemnie zbadać DNA Bogusława, by dowiedzieć się, czy Horosiewiczowie rzeczywiście są jej rodziną. Czego się dowie? Sprawdź, co już wiadomo!

Marysia (Barbara Kurdej-Szatan) przeżywa teraz trudne chwile, bo dowiedziała się, że biologiczni rodzice ją oddali i została adoptowana. Ciągle nie zna jednak całej prawdy, więc w 68. odcinku "W rytmie serca" postanowi skorzystać z faktu, że Bogusław (Paweł Królikowski) będzie w szpitalu...

Weźmie od niego próbkę DNA, by zrobić badania. Okaże się, że Biernacka rzeczywiście jest córką Horosiewiczów! Przy okazji odkryje, że jej adopcyjni rodzice byli oszustami, bo sfałszowali jej dokumentację medyczną tak, by doszło do adopcji. Marysia opowie o wszystkim Zychowi (Piotr Fronczewski), który nie będzie potrafił w to uwierzyć. - To byli porządni ludzie! Świetni lekarze! Nie mogliby...

Później żona Adama (Mateusz Damięcki) spotka się z matką (Beata Ścibakówna) na szczerą rozmowę. Elżbieta dowie się, że jej córka nigdy nie była chora i bardzo się zdenerwuje. - Pogodziłam się z tym, że umarłaś. Przeżyłam tę żałobę setki razy! Nie da się tego odwrócić - wyzna.

Czy Marysi uda się odbudować relacje z rodziną?