"W rytmie serca" odcinek 69. Ewa i Szarek jednak nie będą mieli pięcioraczków? Siedlecki wraca do Kazimierza na stałe! [STRESZCZENIE ODCINKA]

W 69. odcinku "W rytmie serca" Ewa i Szarek wybiorą się na USG i znowu przeżyją szok! Z kolei Siedlecki znowu zadomowi się w Kazimierzu z żoną, a Mateusz, syn Agnieszki, zostanie aresztowany! Sprawdź, co się wydarzy!

"W rytmie serca" odcinek 68. w niedzielę, 15.03.2020 o godz. 22:05 w Polsacie! - sprawdź program tv

Ewa (Elżbieta Romanowska) jest przekonana, że na badaniu, które wykonała samodzielnie, widziała pięcioraczki! Z kolei Mateusz (Jakub Dyniewicz) wciąż cierpi po stracie matki (Magdalena Kumorek), rzucił studia i chce zostać w Kazimierzu! Zaś Weronika (Maria Dębska) wróciła do pracy i ciągle napotyka Siedleckiego (Antoni Pawlicki)...

Ewa jest w ciąży! Spodziewa się... pięcioraczków?!Zobacz więcej

W 69. odcinku "W rytmie serca" Ewa i Szarek (Dariusz Toczek) jadą na pierwsze USG pięcioraczków. Po rozmowie z lekarzem znów są w szoku! Czego się dowiedzą?

Wera cały czas niepokoi się o Alicję (Magdalena Lamparska) – podejrzewa, że jej przyjaciółka cierpi na depresję. Tymczasem Siedlecki na nowo zadamawia się w Kazimierzu. Jego żona (Michalina Sosna) otwiera nawet luksusowy butik. Zatrudnienie w sklepie dostaje Ludmiła (Milena Suszyńska) – Ukrainka, która wpadła niedawno w oko Dorianowi (Paweł Mikołajuw). Co z tego wyniknie?

Z kolei Mateusz coraz częściej kłóci się z Anną (Dorota Landowska). Profesor Żmuda nadal nie chce, by wnuk został na stałe w Polsce i do tego krytykuje Matyldę (Agnieszka Doczyńska), jego nową dziewczynę. A młodzi wpadają w finale w kłopoty... i trafiają razem do aresztu! Co przeskrobali?

"W rytmie serca" odcinek 69. - zwiastun