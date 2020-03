"W rytmie serca" odcinek 70. Anna Mucha w serialu! Jako Karolina zrujnuje życie bohaterów?! [CO SIĘ WYDARZY]

W 70. odcinku "W rytmie serca" pojawi się Anna Mucha, która zagra Karolinę, właścicielkę nielegalnego kasyna. Kobieta mocno namiesza w życiu mieszkańców Kazimierza... Co zrobi? Sprawdź, co się wydarzy!

"W rytmie serca" odcinek 70. w niedzielę, 29.03.2020 o godz. 22:05 w Polsacie! - sprawdź program tv

W kolejnym, 70. odcinku "W rytmie serca", zobaczymy Annę Muchę. Aktorka znana m. in. z "M jak miłość", wcieli się w Karolinę Bednarską, która będzie wzbudzać nie lada zainteresowanie u męskiej części mieszkańców Kazimierza...

W tym odcinku Maria (Barbara Kurdej-Szatan) spotka Karola (Antoni Królikowski), który będzie kompletnie załamany! Okaże się, że brat Biernackiej poprzednią noc spędził w kasynie, bo chciał zdobyć pieniądze na spłatę długów rodzinnego warsztatu. Niestety w ciągu kilku godzin stał się bankrutem!

- Chciałem dobrze. Chciałem pomóc rodzinie, mamie. Obiecałem jej, że... A teraz ją zawiodłem. Boże, co my teraz zrobimy?! (...) Wszystko straciłem! Przegrałem w karty! Firmę! Wszystko... - powie siostrze.

Szarek postanowi wybadać kasyno należące do Karoliny Bednarskiej, ale nie będzie wiedział, że stałym bywalcem tego miejsca jest... Sebastian (Arkadiusz Smoleński)! Policjant ma słabość do gry w karty, ale i do pięknej Karoliny... W dodatku ta zacznie go uwodzić! Co z tego wyniknie? Dowiemy się wkrótce!