"W rytmie serca" odcinek 71. Karolina przejmuje firmę Horosiewiczów! Maria postanowi z nią walczyć! [CO SIĘ WYDARZY]

W 71. odcinku "W rytmie serca" Karolina zjawi się w zakładzie Horosiewiczów, by przejąć ich firmę. Maria dowie się, że jej rodzina ma problemy i postanowi działać! Co zrobi? Sprawdź szczegóły!

"W rytmie serca" odcinek 71. w niedzielę, 5.04.2020 o godz. 22:05 w Polsacie! - sprawdź program tv

Karol (Antoni Królikowski) przegrał wszystko w kasynie. W 71. odcinku "W rytmie serca" Karolina (Anna Mucha) zjawi się w firmie Horosiewiczów, by przejąć ich zakład...

Tymczasem Maria (Barbara Kurdej-Szatan) będzie oburzona całą sprawą i pójdzie na policję. W ten sposób Karolina zostanie wezwana na przesłuchanie, ale odegra przed Szarkiem (Dariusz Toczek) małe przedstawienie i wmówi mu, że to ona jest ofiarą! Powie, że była w związku z Karolem, który obiecał jej ślub. - Na dowód miłości przekazał mi rodzinną firmę... Ale kiedy dostał już to, czego chciał, zaczął się wycofywać i chyba po to wymyślił to całe kasyno - powie cała we łzach. A Szarek we wszystko uwierzy!

Na osobności Karolina powie Sebie (Arkadiusz Smoleński), że może zrezygnować ze swojej wygranej, jeśli dostanie 50 tysięcy! Kiedy Maria usłyszy o tej propozycji, będzie wściekła i skonfrontuje się z właścicielką kasyna. Zrobi jej awanturę, ale Karolina nie będzie czuć się winna.

- Rujnuje pani życie ludziom, bo chce sobie kupić worek ciuchów?

- Ludzie mają wolną wolę. Nikogo do niczego nie zmuszam.

- Nie wiem, kim pani jest i co panią skłoniło do takiego życia. Może ktoś panią skrzywdził i teraz krzywdzi pani innych!

W końcu Maria postanowi pomóc rodzinie inaczej. Seba także podejmie pewne działania... Co zrobią? Odpowiedź w kolejnym odcinku "W rytmie serca"!