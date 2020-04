"W rytmie serca" odcinek 72. Nowa kobieta w życiu Roberta! Zastąpi mu Agnieszkę? [CO SIĘ WYDARZY]

W 72. odcinku "W rytmie serca" Robert pozna Paulinę, swoją sąsiadkę. Mateusz, syn Agnieszki, od razu uzna, że między nimi iskrzy... To prawda? Sprawdź, co już wiadomo!

"W rytmie serca" odcinek 72. w niedzielę, 12.04.2020 o godz. 22:10 w Polsacie! - sprawdź program tv

Robert (Piotr Polk) całkowicie załamał się, gdy Agnieszka (Magdalena Kumorek) zginęła w wypadku i osierociła ich córkę. Do tej pory skupiał się na wychowaniu dziecka, ale czy teraz powróci do normalnego życia?

W 72. odcinku "W rytmie serca" nową sąsiadką Roberta zostanie Paulina Krajewska (w tej roli Dominika Kluźniak), znana pisarka i autorka poczytnych kryminałów. Kiedy kobieta będzie pracowała nad kolejnym dziełem, w jej domu zjawią się złodzieje! Na szczęście Robert natychmiast się tam pojawi i udzieli jej pierwszej pomocy medycznej. Sąsiad zrobi duże wrażenie na Paulinie i od razu nawiążą nić porozumienia.

Zauważy to Mateusz (Jakub Dyniewicz), syn Agnieszki, który najpierw zacznie drwić z niedoszłego ojczyma, a potem powie: - Nikt nie oczekuje, że będziesz sam do końca życia. Mama na pewno by tego nie chciała.

Czy Robert da Paulinie szansę?