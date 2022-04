"W sercu miasta". Turecki przebój powraca do telewizji! W roli głównej Kerem Bürsin

Doskonałe wieści dla fanów tureckich seriali, którzy jakimś cudem przegapili, emitowany już kilka lat temu, serial "W sercu miasta". Produkcja powraca do telewizji! Tym razem serial będzie można oglądać na kanale DIZI. Sprawdźcie szczegóły.

„W sercu miasta” to historia Alego Smitha (Kerem Bürsin), przystojnego żołnierza piechoty morskiej, wychowanego na pokładzie statku. Okręt okazał się schronieniem i ratunkiem dla małego chłopca, po tym, gdy był świadkiem zabójstwa własnej matki z rąk ojca. Przerażonym Alim zaopiekował się pracujący na okręcie kucharz Rauf (Osman Alkas). Po wielu latach od tragedii 28-letni Smith cieszy się spokojnym życiem, a także sympatią i szacunkiem kolegów z załogi.

Mimo, że Ali obiecał sobie, że nigdy nie wróci do Stambułu, pewnego dnia zostaje zmuszony do zejścia na ląd, aby zmierzyć się z demonami przeszłości. Wkrótce mężczyzna poznaje córkę milionera, Derin Mirkelamoglu (Leyla Lydia Tugutlu), która ma niebawem poślubić partnera zawodowego swojego ojca, Yigita (Ali Yörenc). Ślub staje pod znakiem zapytania, gdy młodzi z czasem zakochują się w sobie…

Serial „W sercu miasta” był emitowany w wielu krajach na całym świecie, m.in. Chile, Gruzji, Rumuni, Iranie i Iraku. Poza szerokim gronem widzów docenili go również krytycy nominując go do nagrody za najlepszy serial na Międzynarodowym Festiwalu w Seulu. Na tej samej gali wcielający się w główną postać Kerem Bürsin za swoją kreację otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora dramatycznego.

Premiera serialu „W sercu miasta” już w poniedziałek, 2 maja o godz. 21:00. Kolejne odcinki od poniedziałku do piątku o godz. 21:00 w DIZI.

