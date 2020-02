Walentynki 2020. Gwiazdy świętują dzień zakochanych w sieci! Zobacz ich romantyczne zdjęcia!

Walentynki już za nami! Jak co roku, znani i lubiani postanowili pochwalić się ze wszystkimi swoją miłością i opublikowali mnóstwo romantycznych zdjęć! Sprawdźcie koniecznie!

Walentynki gwiazd 2020

Walentynki, znane jako święto zakochanych, to dzień, który gwiazdy bardzo chętnie świętują. Jest to idealny moment, by podzielić się z fanami swoim szczęściem! Oczywiście, jak co roku, gwiazdy opublikowały sporo romantycznych zdjęć w sieci.

14 lutego o swojej miłości zapewniali się między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan i Radek Majdan, Anna i Robert Lewandowski, Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel czy Marta Żmuda Trzebiatowska i Kamil Kula. Gwiazdy pokazały zdjęcia, na których miłość aż wisi w powietrzu! Niektórzy zdecydowali się pokazać fanom fotografie z najważniejszego i najbardziej romantycznego dnia w ich życiu - dnia ich ślubu.

W naszej galerii zebraliśmy dla Was walentynkowe zdjęcia gwiazd! Które najpiękniejsze?