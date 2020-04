"Wampiry: Dziedzictwo" sezon 2. Nowe odcinki nie pojawią się w HBO i HBO GO! Do kiedy można oglądać "Legacies 2"?

Nowe odcinki serialu "Wampiry: Dziedzictwo" nie pojawią się w HBO i HBO GO. Serial nie zostanie dokończony z powodu pandemii koronawirusa. Do kiedy będzie można oglądać "Legacies 2" w HBO i HBO GO?

"Wampiry: Dziedzictwo" sezon 2. zawieszony!

"Wampiry: Dziedzictwo" to kontynuacja hitowych "Pamiętników wampirów" oraz "The Originals". W HBO i HBO GO możemy oglądać 2. sezon, czyli dalsze losy obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniów ze szkoły Salvatore. Niestety, ze względu na pandemię koronawirusa emisja zostanie wstrzymana.

Poznaj bohaterów kontynuacji "Pamiętników wampirów" i "The Originals"! Zobacz więcej

Ostatni odcinek przed przerwą zobaczymy we wtorek, 21 kwietnia 2020 roku o godz. 19:20 w HBO. Będzie to 16. odcinek 2. sezonu, zatytułowany "Facing darkness is kinda my thing". Nie wiadomo, kiedy "Wampiry: Dziedzictwo" powrócą na antenę.

"Wampiry: Dziedzictwo" - o serialu

W Salvatore School w dorosłe życie wchodzą: 17-letnia córka Klausa Mikaelsona (Joseph Morgan) - Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell), córki-bliźniaczki Alarica Salzmanna (Matthew Patrick Davis): Lizzie (Jenny Boyd) i Josie (Kaylee Bryant) Salzman, oraz inne nastolatki, które na przekór własnej naturze pilnie uczą się i doskonalą.

Danielle Rose Russell prywatnie. Kim jest piękna aktorka wcielająca się w Hope Mikaelson? [WIDEO+ZDJĘCIA]Zobacz więcej

"Wampiry: Dziedzictwo" sezon 2. - zwiastun