"WandaVision". Disney+ zdradza datę premiery. Serial będzie wcześniej niż się spodziewaliśmy

"WandaVision" to nowy serial Marvela i Disney+, który zapowiadany ybł na 2021 rok. Jak się okazuje premiera serialu odbędzie się szybciej niż się spodziewaliśmy.

"WandaVision" - kiedy premiera?"

"WandaVision" to nowość od Marvela, której premierę zaplanowano na wiosnę 2021. Produkcja miała być drugim serialem MCU po "The Falcon and the Winter Soldier". Disney+ opublikował właśnie krótkie wideo z premierami na 2020 rok, wśród których znalazł się właśnie "WandaVision". Serial ma zadebiutować jesienią, czyli w tym samym czasie co "The Falcon and the Winter Soldier".

Szef Marvel Studios zapowiada, że "WandaVision" to będzie produkcja, jakiej jeszcze nie było. Serial opowiadać będzie o Wandzie Maximoff aka Scarlett Witch, a w obsadzie znajdują się: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn oraz Teyonah Parris.

Źródło: Cover Video/x-news