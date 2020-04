"Warsaw Shore". Alan Kwieciński zostanie ojcem! Członkowie "Ekipy z Warszawy" gratulują!

Alan Kwieciński w ostatnich dniach brał udział w Fame MMA 6, gdzie został pokonany przez Arkadiusza Tańculę, czyli popularnego Ryżego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw", jednak były uczestnik programu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy" musi się teraz przygotowywać do zupełnie nowych obowiązków!

Alanik potwierdził, że zostanie ojcem! Fighter napisał na swoim Instagramie:

Wiem że kurz jeszcze po sobocie nie opadł i długo nie opadnie. Przegrałem z samym sobą, nie dałem rady psychicznie. Za duża presja. Przegrałem walkę ale wygrałem cos dużo ważniejszego, BEDE TATĄ. To jest dla mnie najważniejsze. Teraz chce stworzyć kochana rodzine i to się dla mnie liczy. Dużo w mojej głowie się skumulowalo i nie potrafiłem sobie tego ułożyć. Przyjmuje to na klatę. Wiem że mam dużo większe umiejętności ale nie potrafiłem przenieść tego do klatki. Teraz muszę odpocząć ,wszystko sobie poukładać . Chce bardzo by doszło do rewanżu. Zrobię wszystko by następny razem to moja ręka przed czasem poszla w górę. Dziękuję za te wiadomość które od Was dostelm oczywiście te dobre, tych złych nie biorę do głowy. Dajcie mi trochę czasu . Wrócę i Wam udowodnie że stać mnie na dużo więcej. A teraz za sobotę Was Przepraszam . Dziękuję @filipbatkowski i @norbert.daszkiewicz za narożnik za to że byliście ze mna. Całemu @wcapro za możliwość trenowania w najlepszym klubie.