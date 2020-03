"Warsaw Shore". Ciężarna Jola Mróz pozuje w londyńskim metrze. Internauci krytykują, a celebrytka blokuje komentarze

Jola Mróz była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Warsaw Shore". W 9. edycji programu producenci zdecydowali o jej usunięciu z show, po tym jak kolejny raz zachowywała się agresywnie.

Jola Mróz jest w ciąży! Gwiazda MTV tłumaczy, dlaczego będzie samotną matką!

Celebrytka niedawno przypomniała o sobie informując, że jest w ciąży, a na dodatek zostanie samotną matką. Jola Mróz opublikowała właśnie kolejne zdjęcie na swoim profilu na Instagramie. Tym razem ciężarna gwiazda MTV pozuje w pustym londyńskim metrze z butelką bezalkoholowego piwa w ręku.

Ciężki czas nawet żeby załatwić coś ważnego trzeba spędzić wiele czasu w podróży , a Londyn jest pusty i smutny. 😪Myślałam ze nie napisze o tym , ze za pare tygodni to przejdzie jednak tutaj w UK każdego dnia jest tego więcej i gorzej... wiem ze przetrzymamy to wszystko, wierze w to. 🙏🏻W takich chwilach myśle o powrocie do mojego kraju żeby być z bliskimi i rodzina za która okropnie tęsknie i nie mogę być przy nich jeszcze dlugi czas....