"Warsaw Shore". Ewelina Kubiak zmieniła się nie do poznania! Fani w szoku! Przesadziła z zabiegami "upiększającymi"?

Wygląd Eweliny Kubiak zmieniał się na przestrzeni kolejnych edycji programu "Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy". Od nieco pulchnej dziewczyny przeszła metamorfozę do bardzo szczupłej, lecz później efekt jojo powrócił. Ewelona jednak dalej pracowała nad sobą i swoim ciałem z bardzo dobrymi skutkami.

Jednak teraz Ewelina zmieniła się nie do poznania, a część fanów jest w szoku. Niektórzy wręcz sugerują, że Ewelona przesadziła z operacjami plastycznymi! Pod nowymi zdjęciami gwiazdy "Warsaw Shore" możemy przeczytać (pisownia oryginalna):

Z całym szacunkiem jak lubię Ewelinę i zawsze byłam za nią ale jeśli to ona to przesadziła... Ja rozumiem poprawianie urody sama bym pewnie korzystała ale nie do takich granic... 🤷🏼‍♀️😏

Jejku... Zazwyczaj nie komentuje nikogo nie oceniam kto co sobie poprawia... Ale tutaj nie mogę się nadziwić co jej się stało z twarzą??? Jakiś dziwny trójkąt jakby wycieli jej całą skórę i skruszyli kości to wogole możliwe czy to taki mega mocny Photoshop? 😱 Bo wygląda to przerażająco 😐