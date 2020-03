"Warsaw Shore". Jola Mróz jest w ciąży! Gwiazda MTV tłumaczy, dlaczego będzie samotną matką!

Jola Mróz w programie "Warsaw Shore" dała się poznać jako miłośniczka hulaszczego trybu życia, dla której liczą się imprezy, faceci oraz alkohol. Jest Jola, jest impreza - to hasło doskonale oddawało jej styl życia.

Jednocześnie Jola Mróz była jedną z najbardziej charyzmatycznych i charakternych uczestniczek "Warsaw Shore", dlatego wielu fanów żałowało, iż włodarze MTV postanowili wyrzucić ją z programu podczas trwania 9. edycji show, gdy po raz kolejny zastosowała przemoc wobec innego uczestnika programu.

Teraz jednak Jola postanowiła o sobie przypomnieć, a wszystko za sprawą... ciąży! Jola Mróz ogłosiła, że niedługo zostanie mamą, publikując przy tym odważne ciążowe foto oraz długie oświadczenie, którego gorzka wymowa nie pozostawia złudzeń - Jola Mróz będzie samotną matką.

Hej kochani. 😍 Chce się z wami pochwalić bardzo radosna dla mnie nowina ... zostanę mama ! Tak ja tez nie mogłam od początku w to uwierzyć 🤭 sytuacja zmieniła cały mój świat który nie był zupełnie na to gotowy i zawsze oddalał takie myśli na dalszy plan... 🥴Zostanę mama ale nie byle jaka to bardzo ważne... samotna. Tak ojciec dziecka kolejny raz (przy jednej dziewczynie postąpił tak samo) uciekł od odpowiedzialności, zostawił nas i postanowił usunąć myśl o tym ze gdzieś tam rośnie mały człowieczek i po prostu jak tchórz zerwał z nami kontakt... 💩dlaczego o tym mówię ? Bo znacie mnie i wiecie ze nigdy nie kłamie ze jestem realna w tym obłudnym świecie i dziele się tym takim smutnym co mnie spotkało, dlatego bo nie jestem jedyna...coraz częściej mężczyźni postępują w ten sposób ... czasem każą „pozbyć się problemu”...zostawiają nas z tym wszystkim same, nie dbają i nie szanują ....Jest was o wiele więcej i wiem o tym. Mimo tego wszystkiego bo bywało naprawdę ciężko wiem ze dam radę SAMA ! Bez nieodpowiedzialnego mężczyzny który uważa ,ze można wcisnąć usuń i dziecko zniknie... Nie nie zniknie i ja jestem tego świadoma. Oni powinni być również świadomi ze uprawiając stosunek może on prowadzić do ciąży 🤷🏻‍♀️ zostałam obwiniona ze wymyśliłam sobie to , ze chce czyiś pieniędzy 💆🏻‍♀️ naprawdę wiele wiele śmiesznych oszczerstw i nieprzyjemnych rzeczy bo sytuacja nie była dla niego wygodna (drugie dziecko w ciągu roku ten sam schemat 1,5 miesiąca spotykania ciąża, 2 dni radości z dwóch kresek na teście wybór wózka i po chłopie ).Wylałam morze łez bo obwiniałam się ze może sobie nie poradzę ? Ze jestem za słaba ? Beznadziejna? Nie, nie jestem i ta sytuacja uczyniła mnie 1000 razy silniejsza niż kiedykolwiek byłam i jeśli kiedykolwiek wątpiłaś w siebie to przestań! 🙈Zrób to dla kogoś... tego małego człowieczka który będzie z Tobą do końca twych dni i jeszcze dłużej i żaden beznadziejny facet nie doceni pierwszych jego uśmiechów, kroków wypowiedzianych słów ...będzie ciężko ale dasz radę ! Dziękuje wszystkim którzy są ze mną i mi pomagają którzy we mnie wierzą ❤️#pregnant#mama#polishgirl#tattoos#instamama#rodzew2020