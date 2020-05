"We're Here". Drag queen show w nowym intrygującym serialu HBO! Sprawdź, kiedy premiera!

Drag queen show w nowym intrygującym serialu HBO! Już w czerwcu na antenie HBO3 będzie można obejrzeć "We're Here". Sprawdź, kiedy premiera!

"We're Here" odcinek 1. w sobotę, 6.06.2020 o godz. 11:55 w HBO3! - sprawdź program tv

"We're here" to serial HBO prezentujący rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych jednorazowych drag queen show. W każdym odcinku uznane drag queens inspirują i uczą jak wyjść poza swoją strefę komfortu.

Sześcioczęściowy serial pokazuje mieszkańców małych miasteczek w całej Ameryce, którzy rekrutowani są i szkoleni do udziału w jednorazowym wieczornym występie drag queen. W każdym odcinku znane i lubiane drag queens – Bob the Drag Queen, Eureka O'Hara oraz Shangela Laquifa Wadley – inspirują i uczą swoje "drag-córki", jak wyjść poza swoją strefę komfortu. Intrygujący serial w reżyserii Petera LoGreco. W głównych rolach występują Caldwell Tidicue ("Ostra noc"), David Huggard ("AJ and the Queen") oraz D.J. Pierce.