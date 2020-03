"Wesoła Nauka". Robert El Gendy prowadzącym zajęcia dla najmłodszych w telewizji! Emisja po "Pytaniu na śniadanie"!

Telewizja Polska, z myślą o najmłodszych widzach pozostających w domach w związku z trudną sytuacją epidemiczną w kraju, uruchamia nowe pasmo edukacyjne. Od 30 marca TVP2 zaprasza dzieci, ich rodziców i nauczycieli do wspólnej "Wesołej Nauki".

Codziennie, od poniedziałku do piątku, już od 30 marca, po zakończeniu programu "Pytanie na śniadanie" na antenie TVP2 pojawi się nowy projekt skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej oraz do ich rodziców i nauczycieli.

"Wesoła Nauka" to inspirujące zajęcia dla najmłodszych. Prowadzący Robert El Gendy wraz z nauczycielami, rodzicami, youtuberami i gwiazdami telewizji poprowadzą dzieci przez fascynujący świat nauki. Zaprezentują zaskakujące eksperymenty i doświadczenia naukowe oraz kreatywne gry i zabawy. Nie zabraknie zajęć sportowych, prac twórczych i muzyki z największymi gwiazdami w roli domowych nauczycieli.

W ramach programu powstał także magazyn "Wielkie dzieła małych rąk", tworzony we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, realizuje podstawę programową i wykorzystuje materiały edukacyjne opracowane przez Ministerstwo. Jest to program edukacyjny, który jest odpowiedzią na aktualną, trudną sytuację szkolną związaną z epidemią koronawirusa. Umożliwi zastępczą naukę, prowadzoną w domu, dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. "Wielkie dzieła małych rąk" to holistyczne i nowatorskie podejście do edukacji dzieci, obejmujące takie dziedziny jak: matematyka, język polski, przyroda, języki obce, a także zajęcia ruchowe i naukę poprzez zabawę. Dorota Dziamska, autorka i prowadząca program, ekspert MEN ds. edukacji dzieci młodszych, przedstawi dzieciom, rodzicom i nauczycielom nowoczesne i skuteczne metody edukacji.

