"Westworld" - 3. sezon nie jest hitem? Zainteresowanie serialem HBO drastycznie spadło, ale można to wytłumaczyć!

3. sezon "Westworld" nie jest hitem? Wyniki oglądalności premierowego odcinka nowej serii dobitnie pokazują, że zainteresowanie serialem HBO drastycznie spadło. Ilu widzów obejrzało 1. odcinek 3. sezonu "Westworld"?

"Westworld" notuje spadek oglądalności w 3. sezonie

Za nami premiera 3. sezonu "Westworld". Wyniki oglądalności serialu nie są na razie zadowalające. Jak podaje serwis Variety, premierowy odcinek 3. sezonu obejrzało w Stanach Zjednoczonych 901 tysięcy widzów.

To spadek aż o 57 procent w stosunku do 1. odcinka 2. sezonu "Westworld", który obejrzało 2.1 milion osób. Jeśli jednak podsumujemy wyniki oglądalności z wszystkich platform HBO, to okazuje się, że serial przyciągnął 1,7 miliona widzów. Jest to niewielki wzrost w stosunku do finału 2. sezonu z czerwca 2018 roku, którego oglądalność wyniosła 1,6 miliona.

Mówi się, że premiera 3. sezonu "Westworld" została przyćmiona przez niedzielną (15.03) debatę pretendentów do nominacji Demokratów w wyborach prezydenckich, które zaplanowano na 3 listopada. Starcie Joego Bidena i senatora Berniego Sandersa obejrzało na żywo aż 10,8 miliona widzów.

Otwarcie 3. sezon "Westworld" zbiera dobre recenzje. Miejmy nadzieję, że przełożą się one na oglądalność kolejnych odcinków!