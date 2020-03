"Westworld". David Benioff i D.B. Weiss w 3. sezonie! Twórcy "Gry o tron" zaliczyli gościnny występ w serialu

HBO przygotowuje się do premiery 3. sezonu "Westworld". Tymczasem do mediów przedostała się informacja o gościnnym występie twórców "Gry o tron" w serialu. W kogo w 3. sezonie "Westworld" wcielili się David Benioff i D.B. Weiss? Szczegóły są już znane.

David Benioff i D.B. Weiss w 3. sezonie "Westworld"

Twórcy seriali chętnie angażują znane osobistości do swoich produkcji. Gościnne występy aktorów, muzyków, sportowców, dziennikarzy czy polityków w popularnych produkcjach zazwyczaj są szeroko komentowane w sieci. Twórcy "Westworld" postanowili z tego skorzystać i zaproponowali showrunnerom zakończonej w ubiegłym roku "Gry o tron" cameo.

O wszystkim poinformował portal "The Wrap". David Benioff i D.B. Weiss mają pojawić się w 2. odcinku 3. sezonu "Westworld". Panowie wcielą się w techników Delos, czyli firmy, która stworzyła świat Westworld.

Zdania na temat występu Davida Benioffa i D.B. Weissa w 3. sezonie "Westworld" są podzielone. Część internautów żartuje, że po zrujnowaniu "Gry o tron", rezygnacji z realizacji trylogii "Gwiezdnych wojen" oraz skasowaniu serialu "Confederate", twórcom "Gry o tron" zostały już tylko gościnne występy w popularnych serialach.

Przypominamy, że premiera 3. sezonu "Westworld" odbędzie się już 16 marca w HBO i HBO GO. W nowym sezonie producenci Jonathan Nolan, Lisa Joy oraz J.J. Abrams zabiorą widzów w zupełnie nowy świat. W serialu ponownie wystąpi: Evan Rachel Wood jako Dolores, nagrodzona Emmy® Thandie Newton jako Maeve, Ed Harris jako Człowiek w Czerni, Jeffrey Wright jako Bernard, Tessa Thompson jako Charlotte, Luke Hemsworth jako Stubbs, Simon Quarterman jako Lee Sizemore i Rodrigo Santoro jako Hector Escaton.

Do obsady w tym sezonie dołączyli: Aaron Paul (seriale "Breaking Bad","BoJack Horseman"), Vincent Cassel ("Czarny łabędź"), Lena Waithe (serial HBO "A Black Lady Sketch Show", "Specjalista od niczego"), Scott Mescudi ("Need for Speed"), Marshawn Lynch (serial "Brooklyn 9-9"), John Gallagher Jr. (seriale HBO "Newsroom", "Olive Kitteridge"), Michael Ealy ("Stumptown") i Tommy Flanagan ("Synowie Anarchii")