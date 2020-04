"White LInes". Twórca "Domu z papieru" nakręcił nowy serial! Będzie hit na miarę historii Profesora i spółki?

Uwielbiacie "Dom z papieru"? W takim razie mamy dla was świetną wiadomość! Współtwórca "La casa de papel" właśnie przygotował nowy serial! Sprawdźcie szczegóły produkcji "White LInes".

"WHITE LINES" NETFLIX

Netflix potwierdził datę światowej premiery "White LInes" na 15 maja oraz udostępnił zwiastun, plakat i pierwsze zdjęcia z nowego serialu Alexa Piny. "White Lines" to produkcja twórców takich seriali Netflix jak "Dom z papieru" (scenarzysta) czy "The Crown" (producenci).

Po dwudziestu latach od zaginięcia legendarnego DJ-a z Manchesteru, na Ibizie odnalezione zostaje jego ciało. Gdy jego siostra powraca na tę piękną hiszpańską wyspę by odkryć prawdę o wydarzeniach, jej porywające śledztwo prowadzi do świata klubów, kłamstw i tajemnic, zmuszając ją do zmierzenia się ze swoją ciemną stroną w miejscu, gdzie ludzie żyją na krawędzi.

W obsadzie "White Lines" znaleźli się Laura Haddock (Strażnicy Galaktyki, Transformers: Ostatni Rycerz), Marta Milans (Shazam!, Przystań), Juan Diego Botto (Dobre Zachowanie), Nuno Lopes (Święty Jerzy, Linie Wellingtona), Daniel Mays (Line of Duty), Łotr 1. Gwiezdne Wojny - Historie), Laurence Fox (Wiktoria, Lewis) oraz Angela Griffin (Turn Up Charlie, Specjalistki).

Zdjęcia do produkcji powstały Ibizie i Majorce. Produkcję wyreżyserowali Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way i Alvaro Brechner, natomiast autorem scenariusza jest Álex Pina. Serial ma 10 odcinków.