"Wiadomości" pod ostrzałem po materiale o Kindze Rusin! Borys Szyc publikuje przejmujący wpis i apeluje do znajomych z branży

Po tym, jak w weekendowym wydaniu "Wiadomości" pojawił się prześmiewczy reportaż o Kindze Rusin i "pseudoelicie" z TVN, w sieci zawrzało. Teraz głos w sprawie zabrał także wspominany w materiale TVP Borys Szyc. Aktor opublikował przejmujący wpis i zaapeluje do znajomych z branży, grających w produkcjach TVP.

Borys Szyc odniósł się do "Wiadomości"

Materiał o rzekomej kompromitacji Kingi Rusin, która zrobiła sobie zdjęcie z Adele i przez to naraziła się na kpiny, pojawił się w niedzielnym (16.02) wydaniu "Wiadomości". Autorzy reportażu wspominali nie tylko o dziennikarce TVN, ale też o Borysie Szycu sugerując, że on także "niegodnie" zachowywał się w Hollywood. Podkreślono przy tym skłonności aktora do nadmiernego spożywania alkoholu.

Po emisji materiału, w sieci zawrzało. Kinga Rusin zapowiedziała już, że skieruje do sądu pozew przeciwko Telewizji Polskiej. Sprawę komentują też inne osoby, znane z polskiego show biznesu, m.in. Michał Piróg i Ewa Farna. Swoje zdanie na temat tego, co się wydarzyło wyraził też Borys Szyc, który opublikował w mediach społecznościowych przejmujący wpis. Zaczął go od zdania: "10 sierpnia 2014 roku podjąłem decyzje,żeby nie pić". Aktor opisał całą beznadzieję, jaką czuł tego dnia i każdego wcześniejszego, będąc uzależnionym od alkoholu.

Leżałem na kanapie bez sił, po wielodniowym piciu, po wielu latach picia, pozbawiony już sił i bliski śmierci*". Na dworze był piękny, ciepły dzień a ja ryczałem z bezsilności. Ale tliła mi się głowie jakaś lampka. Chcę żyć. Nie chce tak umrzeć. Sonia, mama,Justyna... Moje życie, moje marzenia, pasja, przyjaciele... Naprawdę to wszystko ma się skończyć przez alkohol? Kilka lat wcześniej przeżyłem atak padaczki. Później kolejny i kolejny. Zmierzałem w czarną dziurę, w którą zazwyczaj wkłada się trumnę. Mówię Wam, tam jest strasznie. Tam jest naprawdę źle. Tam jest ciemno, zimno i tak samotnie, że trudno to opisać słowami. Alkohol jest silniejszy ode mnie. Muszę przestać z nim walczyć, bo i tak nie mam szans. Muszę się ratować. Chcę żyć. Błagam, pomóżcie mi. Ja już nie chcę... Miałem w głowie tylko te słowa.

Na koniec Szyc podkreślił, że jest dumny z tego, że udało mu się zawalczyć o siebie. "Moja choroba to dziś moja wielka siła" - napisał. Przy okazji, aktor zwrócił się także do "koleżanek i kolegów grających w TVP".

Chyba już nie da rady dalej udawać, że gracie i reżyserujecie nie w tym samym miejscu, w którym lecą „Wiadomości”... Jeśli podejmujecie taką decyzję, rozumiem. Ale niech dzieje się to świadomie. Nie udawajcie, że nie widzicie tych kłamstw i manipulacji. Dajecie swoją twarz tym ludziom.

