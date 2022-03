"Wideoteka dorosłego człowieka". Kiedyś znała go cała Polska, a potem usunął się w cień. Co teraz robi Krzysztof Szewczyk?

Kiedyś Krzysztofa Szewczyka znała cała Polska. Sławę przyniosła mu rola prowadzącego znany telewizyjny program "Wideoteka dorosłego człowieka", który swego czasu bił rekordy popularności. Dziennikarz niedawno obchodził swoje 74 urodziny. Zaskakujące jest to, czym się dzisiaj zajmuje.

Krzysztof Szewczyk - początki kariery

Krzysztof Szewczyk urodził się w 1948 roku we Włocławku. Po ukończeniu szkoły podstawowej, przeniósł się on z rodziną do Warszawy, gdzie później zaczęła się jego przygoda z telewizją. Dziennikarz od najmłodszych lat był zafascynowany światem muzycznych przebojów. W młodości prowadził nawet zeszyt, w którym tworzył listę swoich ulubionych wykonawców i piosenek. Choć Krzysztof Szewczyk przez większość swojego życia był związany z muzyką, to podjął się studiowania kierunku kompletnie z tym niezwiązanego - handlu zagranicznego.

Po pewnym czasie młody student dostał propozycję ze stolicy, aby zostać prowadzącym audycję radiową "Studio Rytm". Tam poznał też Marię Szabłowską, z którą później za sprawą programu "Wideoteka dorosłego człowieka" napisał ważny rozdział w historii polskiej telewizji.

Gdy w latach 80. Krzysztof Szewczyk był już gwiazdą TVP, nie czuł pełnej satysfakcji z wykonywanego zawodu. W tym okresie dziennikarz zaczął interesować się prowadzeniem biznesu i postanowił, że zacznie sprzedawać zabawki.

Z biznesowych zapędów Krzysztofa Szewczyka wyrwała go propozycja poprowadzenia przez niego nagrywanego w Sopocie programu "Dozwolone od lat 40", który po 2000 roku został przemianowany na "Wideotekę dorosłego człowieka". Format odniósł ogromny sukces. Niemałą rolę mieli w tym prowadzący program Krzysztof Szewczyk i Maria Szabłowska.

Duet prezenterów był tak dobrze odbierany przez telewidzów, że ci zaczęli myśleć, para prowadzących w rzeczywistości była małżeństwem. Jak reagowali na to Krzysztof Szewczyk i Maria Szabłowska?

My dobrze, ale należałoby o to spytać mojego męża (śmiech). Co prawda nie zrobił mi z tego powodu nigdy sceny zazdrości, jednak musiał się do tej sytuacji przyzwyczaić. Im bardziej zaprzeczamy plotkom o małżeństwie, tym bardziej ludzie w nie wierzą - stwierdziła prezenterka w 2013 roku "Plejadzie".

Co dziś robi Krzysztof Szewczyk?

"Wideoteka dorosłego człowieka" była prowadzona do 2011 roku, po czym została zdjęta z anteny. Wówczas dziennikarz mógł już w pełni skupić się na prowadzonej jeszcze w trakcie kręcenia programu działalności biznesowej, która działa nieprzerwanie od 30 lat. Jego firma "Baltic Company", zajmuje się dystrybucją kosmetyków do pielęgnacji i makijażu.

