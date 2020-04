"Wieczna miłość". 3. sezonu NIE będzie! Gdzie można oglądać Neslihan Atagül i Buraka Özçivita?

Wielu fanów "Wiecznej miłości" czeka na 3. sezon tego tureckiego serialu. Niestety, twórcy nie zamierzają nagrywać kontynuacji "Kara sevda". Sprawdzamy więc, w jakich innych produkcjach można obejrzeć Neslihan Atagül i Buraka Özçivita.

"Wieczna miłość" - 3. sezon NIE powstanie

Ta wiadomość zniszczy nadzieję wielu fanów "Wiecznej miłości". Niestety artykuł, mówiący o tym, że obsada tureckiego serialu ponownie spotkała się na planie 3. sezonu to primaaprilisowy żart, za który przepraszamy. Niektóre informacje mają jednak pewne związki z prawdą.

Prawdą jest, że tym razem to Engin Akyürek, czyli Kerim z "Grzechu Fatmagül" towarzyszy Neslihan Atagül (Nihan z "Wiecznej miłości") w serialu. Jest to jednak całkiem nowa produkcja pt. "Sefirin Kizi" ("Córka ambasadora"). To historia miłosna bogatego i wpływowego biznesmena Sancara i córki ambasadora Nare. W serialu zobaczymy tajemnice z przeszłości, pierwszą miłość, której bohaterowie nie mogą zapomnieć i historię nowoczesnej kobiety, która jest gotowa stawiać czoła przeciwnościom losu.

Z kolei Burak Özçivit, który skradł serca Polek jako Kemal w "Wiecznej miłości", pracował ostatnio na planie historycznego serialu kostiumowego "Kuruluş Osman". Popularny turecki aktor gra Osmana Beya, syna Ertugrula Gazi i założyciela Imperium Osmańskiego. Niektórzy wskazują, że produkcja przypomina klimatem hitowe "Wspaniałe stulecie".

Co prawda, kontynuacji "Wiecznej miłości" nie będzie, ale to nie oznacza, że nie będzie można zobaczyć naszych ulubionych tureckich aktorów w innych produkcjach telewizyjnych. Postanowiliśmy zebrać tytuły filmów i seriali, w których pojawiają się Neslihan Atagül i Burak Özçivit. Znajdziecie je w naszej galerii!