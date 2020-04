"Wieczna miłość". Aktorzy w tajemnicy nakręcili kolejne odcinki! Burak Özçivit ponownie w obsadzie! Kemal nie umarł?!

Fani "Wiecznej miłości" już od dawna czekają aż ich prośby zostaną wysłuchane. W końcu nadszedł ten moment. Okazuje się, że aktorzy tureckiego serialu w tajemnicy nakręcili kolejne odcinki! Co wydarzy się w 3. sezonie tureckiego serialu? Kiedy premiera?

"Wieczna miłość" - będzie 3. sezon!

Aktorzy serialu "Wieczna miłość" zrobili swoim fanom wyjątkową niespodziankę! W tajemnicy rozpoczęli prace na planie 3. sezonu tureckiej produkcji, którą pokochali widzowie na całym świecie. Co ciekawe, w obsadzie ponownie znalazł się Burak Özçivit, czyli serialowy Kemal. Jak to możliwe?

Przypomnijmy, że w finale "Wiecznej miłości" Emir (Kaan Urgancıoğlu) uwięził Nihan (Neslihan Atagül) na polu minowym i zwabił Kemala. Nihan udało się uciec, ale zarówno Emir, jak i Kemal nastąpili na miny i każdy ich ruch prowadził do tragedii. Na wszystko patrzyła zrozpaczona Nihan, która tuż przed śmiercią Kemala usłyszała od niego, że jest i będzie miłością jego życia, bo ich uczucie jest wieczne.

Tym bardziej dziwi fakt, że na planie 3. serii serialu pojawił się Burak Özçivit. To, że Kemal nie umarł jest więcej niż nieprawdopodobne. Pojawiają się domysły, że aktor nagrywał sceny, w których odbywały się retrospekcje. Istnieje też możliwość, że w życiu Nihan pojawi się mężczyzna łudząco podobny do jej ukochanego. Warto bowiem zauważyć, że Özçivit wygląda nieco inaczej niż wtedy, gdy nagrywał pierwsze odcinki "Wiecznej miłości". Na potrzeby kolejnych produkcji, w których gra, zapuścił włosy i zarost.

W nowych odcinkach tureckiego serialu pojawi się także Engin Akyürek, którego polscy widzowie kojarzą jako Kerima z "Grzechu Fatmagül". Czy to właśnie postać, w którą się wciela zajęła miejsce Kemala w sercu Nihan? Przekonamy się już wkrótce! Premiera 3. sezonu zapowiedziana jest na koniec 2020 roku w Turcji. Czy będzie też w Polsce? Tego jeszcze nie wiadomo.

"Wieczna miłość" - jak to się zaczęło?

"Wieczna miłość" (org. Kara sevda) to osadzony w realiach współczesnego Stambułu serial obyczajowy o trudnej miłości. On (Burak Özçivit) pochodzi z ubogiej rodziny. Bliscy tylko w nim pokładają wielkie nadzieje. On jednak nie wierzy, że coś może się zmienić w ich szarym życiu. Ona (Neslihan Atagül) ma zamożnych rodziców, ale nigdy nie utożsamiała się z bogatym światem, który ją otacza. Kemal i Nihan poznają się przypadkowo. Kiedy znowu się spotykają, zakochują się w sobie. Kemal, który nie należy do jej klasy społecznej, musi się usunąć z jej życia. Ich związek się rozpada. Kemal zostaje wysłany do innego miasta, a Nihan staje przed trudnym wyborem. 5 lat później Kemal wraca do swojego rodzinnego miasta jako człowiek sukcesu. Jego ukochana Nihan jest już z innym mężczyzną.

