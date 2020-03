"Wiedźmin 2". Natalie Dormer, czyli Margaery z "Gry o tron" w serialu Netflixa? Aktorka pojawiła się na planie!

Wygląda na to, że Kristofer Hivju to niejedyna osoba z ekipy "Gry o tron", która zagra w "Wiedźminie" Netflixa! Na planie 2. sezonu zauważono również Natalie Dormer, czyli Margaery Tyrell z "Gry o tron". Czy aktorka rzeczywiście dołączyła do obsady serialu Netflixa?

Natalie Dormer z "Gry o tron" zagra w "Wiedźminie"? Portal Redanian Intelligence serwuje kolejne rewelacje dotyczące serialu "Wiedźmin" Netflixa. Na planie 2. sezonu zauważono bowiem Natalie Dormer, czyli Margaery Tyrell z "Gry o tron". Czy aktorka rzeczywiście dołączyła do obsady serialu na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego? Kristofer Hivju z "Gry o tron" w obsadzie 2. sezonu! Wiemy, kogo zagra!Zobacz więcej Netflix na razie nie skomentował tych doniesień, ale fani serialu już zaczęli spekulować, w jakiej roli mogła zostać obsadzona Natalie Dormer. Aktorka mogłaby się wcielić w redańską czarodziejkę Philippę Eilhart, Keirę Metz lub królową Meve z Lyrii. Jeśli informacja o angażu Dormer okaże się prawdziwa, to będzie to już kolejna osoba z ekipy "Gry o tron", która pojawi się w 2. sezonie "Wiedźmina". Wcześniej potwierdzono już, że Kristofer Hivju, czyli Tormund z "Gry o tron" zagra Nivellena. Zobacz galerię